Единороги, таблетки и давление властей: Ребёнка больше года держат в заложниках – родители сходят с ума

Тяжёлая и по-настоящему кошмарная история развернулась в Швейцарии. Больше года девочку-подростка фактически в заложниках держит государство, а каждый день её родителей превратился в бесконечный ужас в попытках доказать право на воспитание дочери.
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