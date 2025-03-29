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Царьград

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Какие мировые лидеры приедут в Россию на Парад Победы: Публикуем полный список

Какие мировые лидеры приедут в Россию на Парад Победы: Публикуем полный список

Президент России Владимир Путин 15 января провёл заседание Российского организационного комитета "Победа" в формате видеосвязи.

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Комментарии
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АА
Александр Алексеевич
Только мавзолей оставьте в покое.
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15 час.
ольга золотницына
Виктор прибудет?
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11 час.
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