В Липецкой области работают 75 автозаправочных станций

Сегодня бензин АИ-92 доступен на 54 заправках, АИ-95 — на 45, дизельное топливо — на 46 АЗС. Владельцы машин с госномером, начинающимся на нечётную цифру, могут заправиться не более чем 30 литрами бензина.
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