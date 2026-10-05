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Новости Липецка

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В Липецкой области работают 75 автозаправочных станций

В Липецкой области работают 75 автозаправочных станций

Сегодня бензин АИ-92 доступен на 54 заправках, АИ-95 — на 45, дизельное топливо — на 46 АЗС. Владельцы машин с госномером, начинающимся на нечётную цифру, могут заправиться не более чем 30 литрами бензина.

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