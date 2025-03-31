Политолог Чеснаков объяснил, чем Трампа разозлили слова Путина о Зеленском

АндрейБорков

А Трамп до этого сам не допетрил? То есть матерый барыга, который сам всех "обувал", "разводил" и "кидал" ни как не мог даже предположить, что его Вова Зеленский разведет как лоха! И об этом "разводе" ему фактически сказал наш ВВП! Вот это Трампу облом вышел! По факту Зеленский может подписать любой документ хоть с кем, но это не факт, что его подпись хоть чего то стоит! Просроченный Клоун ответственности не несет, а Трамп этого не прочухал! ВВП Трампа "мордой по батарее" повозил, и это Трампу очень не понравилось, от суда и злобность с озабоченностью.