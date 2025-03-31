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Политолог Чеснаков объяснил, чем Трампа разозлили слова Путина о Зеленском

Политолог Чеснаков объяснил, чем Трампа разозлили слова Путина о Зеленском

Высказывания президента России могут сказаться на ресурсной сделки США и Украины.Высказывания президента России Владимира Путина о руководстве Украины и Владимире Зеленском могли вызвать недовольство президента США Дональда Трампа, поскольку они дают повод для признания недействительным соглашения между Вашингтоном и Киевом о ресурсах.

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Комментарии
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АндрейБорков
А Трамп  до этого сам не допетрил? То есть матерый барыга, который сам всех &quot;обувал&quot;, &quot;разводил&quot; и &quot;кидал&quot; ни как не мог даже предположить, что его Вова Зеленский разведет как лоха! И об этом &quot;разводе&quot; ему фактически сказал наш ВВП! Вот это Трампу облом вышел! По факту Зеленский может подписать любой документ хоть с кем, но это не факт, что его подпись хоть чего то стоит! Просроченный Клоун ответственности не несет, а Трамп этого не прочухал! ВВП Трампа &quot;мордой по батарее&quot; повозил, и это Трампу очень не понравилось, от суда и злобность с озабоченностью.
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