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Советский винегрет по рецепту 1952 года

Советский винегрет по рецепту 1952 года

А советский винегрет 1952г. удивил не на шутку: раньше он был другим, оказывается. И если бы не некоторые моменты, был очень вкусным, скажу справедливости для - по крайней мере, соус для заправки позаимствовать стоит.

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