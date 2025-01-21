Диана Гришина попыталась обжаловать свой приговор в кассационном суде

Напомним, Диана Гришина признана виновной в совершении преступления за получение взятки в особо крупном размере, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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