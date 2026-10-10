Как быстро очистить решётку кухонной вытяжки от жира без усилий

Каждая хозяйка знает, как незаметно кухонная вытяжка превращается в настоящий магнит для жира. Кажется, только вчера решётка блестела, а сегодня уже покрылась липким налётом, к которому притянулась пыль.
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