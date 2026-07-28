Чубайс не сдаётся: адвокаты обжаловали взыскание 5,5 млрд рублей по проекту Plastic Logic

Защита Чубайса обжаловала судебное решение по проекту Plastic Logic.Защита бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса и других ответчиков подала кассационную жалобу на решение арбитражного суда и постановление апелляционной инстанции о взыскании 5,5 млрд рублей убытков по проекту гибких планшетов Plastic Logic.