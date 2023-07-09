Новости - только актуальное

32 623 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Почему доллар стоит 93 рубля

Почему доллар стоит 93 рубля

По многочисленным просьбам радиослушателей рассказываю про доллар, который летом стоил 55 рублей, а сегодня — уже 93 рубля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр
А сколько он должен стоить? Лично мне по барабану.
Ответить
14 час.
Садко Гусляр
...байден говорил что будет 200... - врал поди...
Ответить
13 час.
Игорь Максаков
А что имеет наш народ от того, что вы перечислили, как семимильными шагами мы всё продаём за бугор??? Ведь скоро в российских землях ни куя не останется никаких запасов, вывезут их абрамовичи с фридманами и остальной шоблой обдиральщиков шкур с народов России. Ну, понятно, ещё с десятка два долларовых миллиардеров прибавилось в России, где нищий народ и богатейшее в мире ворьё. Тогда надо требовать с руководства страны, чтобы если доллар вырос, пусть в эквиваленте вырастают пенсии и зарплаты россиянам. Тогда всё будет правильно и по справедливости, а сейчас видно, что наши финансовые господа в правительстве служат МФВ и западным ворам!
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх