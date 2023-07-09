Почему доллар стоит 93 рубля

Игорь Максаков

А что имеет наш народ от того, что вы перечислили, как семимильными шагами мы всё продаём за бугор??? Ведь скоро в российских землях ни куя не останется никаких запасов, вывезут их абрамовичи с фридманами и остальной шоблой обдиральщиков шкур с народов России. Ну, понятно, ещё с десятка два долларовых миллиардеров прибавилось в России, где нищий народ и богатейшее в мире ворьё. Тогда надо требовать с руководства страны, чтобы если доллар вырос, пусть в эквиваленте вырастают пенсии и зарплаты россиянам. Тогда всё будет правильно и по справедливости, а сейчас видно, что наши финансовые господа в правительстве служат МФВ и западным ворам!