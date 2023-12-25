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Галкин* показал Аллу Пугачеву в ресторане с бокалом вина в руках

Галкин* показал Аллу Пугачеву в ресторане с бокалом вина в руках

Важная дата для Аллы Пугачевой и Максима Галкина* – 24 декабря 2023 года, в этот день они празднуют 12-летие своей свадьбы.

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