В Испании зафиксировали новый температурный рекорд

Начало октября в Испании в 2023 году оказалось самым теплым за всю историю наблюдений. О том, что в стране был установлен новый температурный рекорд, сообщает Reuters со ссылкой на данные метеорологического агентства АЕМЕТ.
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