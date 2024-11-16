В грядущем Animus Hub для Assassin's Creed не будет ни платного Battle Pass, ни подписки О гото...

В грядущем Animus Hub для Assassin's Creed не будет ни платного Battle Pass, ни подпискиО готовящейся к запуску платформе Assassin’s Creed Infinity , центральном хабе Assassin’s Creed , мы слышали уже давно, и хотя Ubisoft пока не раскрывает слишком много подробностей в официальном качестве, компания выпустила несколько разъяснений после… источник#Ubisoft.