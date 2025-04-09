Пленные китайцы и тупая интрига Зеленского

Зеленский заявил, что ВСУ взяли в плен двух китайских граждан, воевавших за Россию на Донбассе. И это, мол, не рядовой случай отдельных добровольцев, а доказательство, что наряду с Ираном и КНДР за Россию начала воевать еще и Поднебесная.