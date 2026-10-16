Почему создателя добровольческого госпиталя Геннадия Друзенко перевели в штурмовую бригаду? Какие последствия для мэра Киева Виталия Кличко будет иметь атака со стороны Офиса президента? Что произошло с украинскими экспертами Дмитрием Маруничем и Дмитрием Джангировым? И на что рассчитывает президент Владимир Зеленский в затяжной войне? Известный украинский политолог Андрей Золотарёв ответил на воп… Читать далее: https://govorit.
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