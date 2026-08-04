На днях даши дроноводы успешно поразили буксир в украинском порту, но многие диванные эксперды с сотнями тысяч подписчиков были возмущены тем, что рядом стоял сухогруз, а прилетело по маленькому буксирчику.
Почему били по маленькому буксиру, а не по большому сухогрузу
Комментарии
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ДГ
Дмитрий Гурин
ПЛ во внутренней акватории вражеского порта? Вы лицо в улей без защиты суните?
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1 м.
Maxim
противокорабельная 53-65К (масса 2025 кг, дальность 19 км, скорость 45 узлов) и противолодочная СЭТ-65 (электрическая, масса 1740 кг, дальность 15 км, скорость 40 узлов).
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1 м.
Maxim
Не надо - в акваторию входить..
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1 м.
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