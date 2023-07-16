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Страшный сон Европы

Страшный сон Европы

Бесконечное число сценариев мирных договоренностей по Украине, которыми пестрит информационное пространство, свидетельствует о простом факте: на данный момент конфликт заходит в тупик, из которого непросто выбраться исключительно силовой накачкой.

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