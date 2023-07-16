Страшный сон Европы

Бесконечное число сценариев мирных договоренностей по Украине, которыми пестрит информационное пространство, свидетельствует о простом факте: на данный момент конфликт заходит в тупик, из которого непросто выбраться исключительно силовой накачкой.
Бесконечное число сценариев мирных договоренностей по Украине, которыми пестрит информационное пространство, свидетельствует о простом факте: на данный момент конфликт заходит в тупик, из которого непросто выбраться исключительно силовой накачкой.
Свежие комментарии