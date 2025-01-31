Сколько должен стоить автомобиль для многодетной семьи

России необходим отечественный минивэн для многодетных семей. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, который направил обращение в адрес министра промышленности и торговли Антона Алиханова.
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