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За рулем

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Сколько должен стоить автомобиль для многодетной семьи

Сколько должен стоить автомобиль для многодетной семьи

России необходим отечественный минивэн для многодетных семей. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, который направил обращение в адрес министра промышленности и торговли Антона Алиханова.

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