Строительство первых объектов в ОЭЗ «Нягань» начнется в 2025 году

Первые компании, получившие статус резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Нягань» в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра), приступят к строительству своих производственных объектов в 2025 году.
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