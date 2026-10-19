Из-за истощения запасов ракет систем ATACMS и PrSM в ходе конфликта с Ираном США в тайне ото всех сделали закупку дальнобойного оружия на сумму почти 550 миллионов долларов.
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