В Эквадоре на 13:00 проголосовали 41% избирателей

Более 5,6 миллиона человек проголосовали на избирательных участках в Эквадоре, заявила президент Национального избирательного совета (CNE) Диана Атамайн, 13 апреля передает эквадорский телевизионный канал Ecuavisa.
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