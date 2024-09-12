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Sony добавила в PlayStation 5 функцию адаптивной зарядки, но доступна она будет не вс...

Sony добавила в PlayStation 5 функцию адаптивной зарядки, но доступна она будет не вс...

Sony добавила в PlayStation 5 функцию адаптивной зарядки, но доступна она будет не всемSony выпустила обновление программного обеспечения для PlayStation 5 с рядом новых функций, включая новый центр виджетов и адаптивную зарядку контроллеров DualSense, которая поможет продлить срок службы аккумуляторов, регулируя подачу энергии в зависимости от уровня заряда.

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