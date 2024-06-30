РИА Новости: 25 лет назад 30 июня нашли тело Рикки Маккормика

Ровно 25 лет назад, 30 июня 1999 года было обнаружено тело Рикки Маккормика. Сотрудники полиции исследовали местность, где был обнаружен труп, но не нашли никаких доказательств насильственной смерти, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии