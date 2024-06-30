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РИА Новости: 25 лет назад 30 июня нашли тело Рикки Маккормика

РИА Новости: 25 лет назад 30 июня нашли тело Рикки Маккормика

Ровно 25 лет назад, 30 июня 1999 года было обнаружено тело Рикки Маккормика. Сотрудники полиции исследовали местность, где был обнаружен труп, но не нашли никаких доказательств насильственной смерти, пишет РИА Новости.

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