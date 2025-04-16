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‼️🇷🇺💥 Бойня у Белгородской Поповки: 34 бригада уничтожает оккупантов у "зубов дракона" 🔞 ▪️Бойцы 34 бригады уничтожают боевиков ВСУ, пытающихся прорваться к поселку Поповка, за который не прекращаются бои.

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