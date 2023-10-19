Вышел второй трейлер эпической исторической драмы «Наполеон»

Кадр из грядущего фильма «Наполеон» / © Apple TV Фильм продолжительностью 158 минут расскажет, как простой французский офицер Наполеон Бонапарт достиг вершины власти, став императором Франции и одним из самых известных полководцев в истории.
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