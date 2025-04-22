Дзержинские школьники и студенты могут стать абитуриентами «Школы-студии МХАТ»

26 и 27 апреля на площадке Дзержинского политехнического института в рамках проекта «Школа-студия МХАТ открывает новые города» состоятся встречи с представителями актёрского и продюсерского факультетов одного из главных театральных вузов страны.
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