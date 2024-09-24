Глава Генштаба США Браун объяснил, как раскрыть замысел российских военных

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун заявил на мероприятии совета по международным отношениям, что научился понимать замысел российских военных в процессе переговоров.
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