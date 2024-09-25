Экономист рассказал о росте цен на консервированную кукурузу на 15,5 процента

Из-за низкого урожая Низкий урожай кукурузы приведет к росту цен как на оптовом, так и на розничном рынке, рассказал РИАМО основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.
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