США и ЕС в проигрыше: доля Китая на глобальном авторынке достигает 80%

Автомобили китайского производства становятся популярными не только в России, но и по всему миру. Согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, национальный экспорт за 2023 год составил рекордные 5,26 млн машин.
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