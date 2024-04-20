Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля для всех знаков Зодиака

Скорпионские энергии Полнолуния 24 апреля охватывают нас в пучину серьезных переживаний и чувств, которые будут раскрываться всю неделю! Готовьтесь к волне непередаваемых эмоций, особенно если в вашей натальной карте много планет в водной стихии.
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