Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля для всех знаков Зодиака

Скорпионские энергии Полнолуния 24 апреля охватывают нас в пучину серьезных переживаний и чувств, которые будут раскрываться всю неделю! Готовьтесь к волне непередаваемых эмоций, особенно если в вашей натальной карте много планет в водной стихии.