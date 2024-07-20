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В МВД Украины назвали основные версии убийства Фарион

В МВД Украины назвали основные версии убийства Фарион

Глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко назвал основные версии убийства экс-депутата Рады Ирины Фарион.

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Комментарии
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Eduard
Такие свиньи и попадают к власти после афер с перевороткми и революциями!
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14 час.
Vova Гарин
А как хрюкала свинушка вначале,но пятак укоротили и тишина на кладбище только мёртвые с косой стоят.Всё по фильму,предсказуемый финал.
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13 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Теперь Бандере не скучно будет одному в котле жариться...
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12 час.

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