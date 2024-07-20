В МВД Украины назвали основные версии убийства Фарион

Eduard Такие свиньи и попадают к власти после афер с перевороткми и революциями!

VГ Vova Гарин А как хрюкала свинушка вначале,но пятак укоротили и тишина на кладбище только мёртвые с косой стоят.Всё по фильму,предсказуемый финал.