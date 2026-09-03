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Changan показал Avatr 9: первые фотогрфии нового кроссовера

Новый Avatr 9 стал первым в истории китайского бренда 6-местным кроссовером. Он не только знаменует расширение модельного ряда, но и указывает на трансформацию автомобилей марки.

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