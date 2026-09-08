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Губерниев о «Спартаке» и 1:2 с «Динамо»: «Это не игра клуба, претендующего на чемпионство. Победа над «Зенитом» это не победа в РПЛ»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил поражение «Спартака» от «Динамо» (1:2) в РПЛ . После 7 туров красно-белые с 13 очками занимают в таблице 4-е место.

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