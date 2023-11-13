Точное попадание в цель

9 ноября в Магнитогорске на перекрёстке пр. Карла Маркса и ул. Советской Армии в 21:35 пешеход переходя дорогу по регулируемому пешеходному переходу не успел закончить манёвр на разрешающий сигнал светофора и попал под колёса автомобиля ВАЗ 2110.