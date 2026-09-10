$BTC: Short Term Weakness vs Macro Inverse H&S Bitcoin Futures CME_DL:BTC1! ROW_Partners Bitcoin is pulling back as anticipated, showing near term exhaustion following its recent run into overhead resistance.
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