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Царьград

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Росавиация установила ограничения для аэропортов Краснодара и Тамбова

Росавиация установила ограничения для аэропортов Краснодара и Тамбова

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропортах Краснодара и Тамбова. По новому уведомлению NOTAM, аэропорт Краснодар будет принимать регулярные рейсы только с 9:00 до 23:00.

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