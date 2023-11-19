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Панарин на забил в пустые ворота «Нью-Джерси». Форвард «Рейнджерс» мог сделать хет-трик

Панарин на забил в пустые ворота «Нью-Джерси». Форвард «Рейнджерс» мог сделать хет-трик

В конце 3-го периода при счете 5:3 в пользу «Рейнджерс» Панарин не попал в пустые ворота. Форвард «Рейнджерс» мог сделать хет-трик.

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