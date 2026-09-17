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Трамп намерен подписать закон об "адских санкциях" против России

Трамп намерен подписать закон об "адских санкциях" против России

Палата представителей США большинством голосов одобрила законопроект Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, получивший неофициальное название "адские санкции".

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