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Зеленский укрепляет мобилизацию: ответ Киева на предложение о перемирии

Зеленский укрепляет мобилизацию: ответ Киева на предложение о перемирии

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о перемирии на Украине, но столкнулся с ответом Владимира Зеленского, усилившего мобилизацию.

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