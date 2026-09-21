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Въехавшего в очередь из машин на МКАД водителя арестовали до 20 ноября

Въехавшего в очередь из машин на МКАД водителя арестовали до 20 ноября

Московский суд арестовал водителя фургона, протаранившего очередь из машин на 104-м километре МКАД в минувшее воскресенье, 20 сентября.

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