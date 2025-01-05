Анна Ялова: «Только сотрудничество способно создавать…»

Чем сейчас живет Центральный выставочный зал «Манеж»? Какие планы вынашивает? И как стать волонтером в Манеже, рассказала его директор Анна Ялова Анна Львовна, выставка «Политехнический музей: создавая настоящее» для Манежа не совсем типична.
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