Обезоруживание киевского режима и удары по военным объектам в Одесской области Юлия ЧелкановаВ ночь на 13 июля российские войска нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Черноморска и Одессы, поразив объекты, которые киевский режим перепрофилировал для нужд военно-промышленного комплекса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии