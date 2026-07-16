Обезоруживание киевского режима и удары по военным объектам в Одесской области Юлия ЧелкановаВ ночь на 13 июля российские войска нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Черноморска и Одессы, поразив объекты, которые киевский режим перепрофилировал для нужд военно-промышленного комплекса.