Замминистра экономразвития отчитали из-за мужа-подчинённого

Замминистра экономического развития Забайкальского края Юлия Иванова не уведомила работодателя о том, что новым руководителем краевого Центра развития экспорта стал её супруг – за это она получила дисциплинарное взыскание.
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