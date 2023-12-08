Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

201 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Друзина
    У нас уже скоро будет бродячих собак больше чем людей, ведь раньше ловили и ничего, а сейчас идёшь и боишься, лежат н...Глaвa Бypятии пpo...
  • Странник
    но все равно, спасибо за информацию постараюсь поискатьЗаявление депутат...
  • Странник
    опять мемуары не понятно о чем. про них уже говорили, что непонятно кто их написал.Заявление депутат...

Замминистра экономразвития отчитали из-за мужа-подчинённого

Замминистра экономразвития отчитали из-за мужа-подчинённого

Замминистра экономического развития Забайкальского края Юлия Иванова не уведомила работодателя о том, что новым руководителем краевого Центра развития экспорта стал её супруг – за это она получила дисциплинарное взыскание.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх