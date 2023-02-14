Более 17 тысяч жителей Прикамья реструктурировали кредиты в прошлом году

Общий объем таких долгов составил почти 7 млрд рублей.С 1 марта по 31 декабря в Пермском крае реструктуризацию кредитов оформили 17 тысяч граждан и индивидуальных предпринимателей, чей доход сократился из-за введенных в отношении России санкций.