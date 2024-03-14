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Педиатр и не только. Почему детям нужна диспансеризация и когда её проходить

Педиатр и не только. Почему детям нужна диспансеризация и когда её проходить

Список осмотров и обследований меняется вместе с тем, как растёт ребёнок. Составили график от младенчества до совершеннолетия, который поможет не запутаться родителям, — вместе с национальным проектом «Здравоохранение».

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