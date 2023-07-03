Обмен землями и населением между СССР и Польшей: что это было

16 августа 1945 года вступил в силу договор между СССР и Польшей о государственной границе. Согласно этому документу, Польше передавались 3 района Брестской и 17 районов Белостокской области БССР, где проживало преимущественно польское население.
16 августа 1945 года вступил в силу договор между СССР и Польшей о государственной границе. Согласно этому документу, Польше передавались 3 района Брестской и 17 районов Белостокской области БССР, где проживало преимущественно польское население.
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