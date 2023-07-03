Русская Семёрка

3 подписчика

Свежие комментарии

  • Юрий Дунаев
    = = = Хотелось бы надеяться на то, что сочинителей подобных измышлений в конце концов начнут сажать на скамью подсуд...Сбежать из плена ...
  • Юрий Дунаев
    21. Фальсификацией биографии Лошакова этот продолжатель дела мародёра «Р.Б. Романова» не ограничился – финальное утве...Сбежать из плена ...
  • Юрий Дунаев
    20. Выделив для описания наказания беглецов раздел «Свой "плен"», автор оного сочинения умолчал  о том, что: - Н. К....Сбежать из плена ...

Обмен землями и населением между СССР и Польшей: что это было

16 августа 1945 года вступил в силу договор между СССР и Польшей о государственной границе. Согласно этому документу, Польше передавались 3 района Брестской и 17 районов Белостокской области БССР, где проживало преимущественно польское население.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх