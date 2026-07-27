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Царьград

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Ракетная опасность в Самарской области: мобильный интернет ограничили

Ракетная опасность в Самарской области: мобильный интернет ограничили

Утром 27 июля жители Самарской области столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. Ограничение доступа к сети было введено в качестве превентивной меры безопасности в связи с объявлением ракетной опасности в регионе.

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