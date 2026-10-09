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Канди – Моргану про конфликт Роналду и Жезуша: «Тренер ничего не должен Криштиану, его работа – добиться наилучшего результата. Это не благотворительный матч»

Бывший защитник «Челси» Джейсон Канди вступил в перепалку с телеведущим Пирсом Морганом по поводу скандала с Криштиану Роналду.

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