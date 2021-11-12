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Доцент омского медвуза купила сертификат о вакцинации и умерла от коронавируса

Доцент омского медвуза купила сертификат о вакцинации и умерла от коронавируса

В конце октября от ковида умерла кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии № 1 омской медакадемии Ольга Широкова.

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Комментарии
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Валера Юшков
Теперь то может не будут покупать сертификаты, потому что от них не легче, всё равно умирают.
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1
17 час.
Владимир Нелюбин
Ну и хрен с ней...на одного как бы врача стало меньше..и это хорошо..
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14 час.
Надежда
С продажей поддельных сертификатов просто катастрофа! Они продаются повсюду и стоят довольно дорого(до 10 т.р.!) Но люди все равно покупают, особенно, молодые, подвергая себя опасности, надеясь, на русское "авось"...
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5 час.

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