В конце октября от ковида умерла кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии № 1 омской медакадемии Ольга Широкова.
Доцент омского медвуза купила сертификат о вакцинации и умерла от коронавируса
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валера Юшков
Теперь то может не будут покупать сертификаты, потому что от них не легче, всё равно умирают.
Ответить
17 час.
1
Владимир Нелюбин
Ну и хрен с ней...на одного как бы врача стало меньше..и это хорошо..
Ответить
14 час.
Свежие комментарии