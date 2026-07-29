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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пегула о миксте на US Open: «Пара Арины и Новака выглядит очень серьезно»

Джессика Пегула высказалась о выступлении на US Open в миксте. Турнир смешанных пар во второй раз подряд пройдет на неделе перед стартом одиночной сетки – 25-26 августа.

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