За сутки в России подтверждено 29 362 случая COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое 1 Москва 6001 2 Санкт-Петербург 2717 3 Московская область 1689 4 Самарская область 668 5 Нижегородская область 643 6 Республика Башкортостан 627 7 Воронежская область 624 8 Свердловская область 551 9 Пермский край 544 10 Ростовская область 524 11 Республика Крым 493 12 Челябинская область 400 13 Иркутская область 395 14 Красноярский край 395 15 Омская область 384 16 Оренбургская область 370 17 Волгоградская область 370 18 Ставропольский край 364 19 Саратовская область 352 20 Ульяновская область 351 21 Архангельская область 319 22 Удмуртская Республика 301 23 Хабаровский край 300 24 Алтайский край 294 25 Брянская область 291 26 Вологодская область 287 27 Тверская область 280 28 Пензенская область 280 29 Калининградская область 279 30 Республика Коми 270 31 Липецкая область 269 32 Ленинградская область 266 33 Тюменская область 263 34 Республика Карелия 256 35 Смоленская область 250 36 Владимирская область 249 37 Курская область 245 38 Республика Саха (Якутия) 237 39 Белгородская область 235 40 Краснодарский край 229 41 Ярославская область 224 42 Севастополь 221 43 Псковская область 218 44 Приморский край 217 45 Ивановская область 205 46 Ханты-Мансийский автономный округ 202 47 Забайкальский край 201 48 Астраханская область 198 49 Мурманская область 196 50 Орловская область 190 51 Кемеровская область 184 52 Новосибирская область 177 53 Новгородская область 173 54 Кировская область 163 55 Курганская область 162 56 Рязанская область 162 57 Тамбовская область 151 58 Тульская область 151 59 Костромская область 141 60 Республика Хакасия 140 61 Калужская область 138 62 Амурская область 128 63 Республика Дагестан 118 64 Республика Бурятия 117 65 Ямало-Ненецкий автономный округ 109 66 Томская область 100 67 Республика Чувашия 100 68 Республика Мордовия 98 69 Республика Татарстан 94 70 Кабардино-Балкарская Республика 91 71 Чеченская Республика 71 72 Республика Северная Осетия-Алания 70 73 Республика Ингушетия 68 74 Республика Марий Эл 66 75 Республика Тыва 60 76 Карачаево-Черкесская Республика 60 77 Республика Калмыкия 57 78 Сахалинская область 57 79 Республика Адыгея 52 80 Камчатский край 41 81 Республика Алтай 40 82 Еврейская автономная область 37 83 Магаданская область 21 84 Ненецкий автономный округ 16 85 Чукотский автономный округ 15 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 746 718 случаев (+ 0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Свежие комментарии